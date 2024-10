Halloween, un allenamento da brivido per le atlete della Del Core Volley Academy

Fantasmi e streghe hanno popolato il palaBotteghelle di Reggio Calabria in occasione dell’allenamento da brivido della Del Core Volley Academy. Giochi e divertimento a tema e, immancabilmente, un mini torneo di minivolley targato Halloween hanno appassionato le piccole atlete seguite dall’ex capitano della nazionale di Pallavolo Antonella Del Core e dagli altri compimenti dello staff tecnico, Mohamed Amri, Carmen Foti e Michela Velardi.

Tutti rigorosamente truccati in viso e con indosso la tuta, pronti a giocare e a divertirsi, in un campo anch’esso da urlo con una rete abitata da ragni e ragnatele. E dopo i giochi, il momento di ristoro in compagnia di una strega, con viso da Zucca e mani di pop corn, circondata da tanti dolci.

“Abbiamo voluto condividere con le nostre bambine un momento di allegria particolare, un allenamento diverso, convinti come siamo che lo sport, soprattutto a questa età, debba saper coniugare disciplina e divertimento, quindi impegno ma anche svago. È importante creare un gruppo compatto e offrire occasioni di aggregazione che alimentino benessere e voglia di stare insieme”, ha sottolineato Antonella Del Core. Un clima di festa che ha contagiato tutti.

Truccato anche il presidente Francesco Surace. “Siamo particolarmente contenti del livello di coinvolgimento che abbiamo riscontrato in questa occasione. Le bambine si sono divertite molto e anche le famiglie, che ci affidano le loro piccole in questa esperienza di educazione allo sport, hanno partecipato in modo significativo. Questo ci incoraggia ad andare avanti e a fare sempre meglio”, ha evidenziato il presidente della Del Core Volley Academy, Francesco Surace.