Doppia location per Hamburgeria RC: tutto pronto per l’apertura della seconda sala

Già, avete capito proprio bene, l’Hamburgeria RC avrà una nuova sala! Doppia location dunque per uno dei locali più di tendenza di Reggio Calabria.

L’Hamburgeria è infatti diventata in pochi anni punto di riferimento dei giovani reggini che, in cerca di una cena gustosa ed informale a base di hamburger, hanno trovato “casa” proprio in questo locale noto per i suoi panini unici in edizione limitata un po’ “folli” e per la sua calorosa accoglienza garantita da un staff giovanissimo.

Il fast food delle sorelle e socie Federica e Alessia Geria oggi si allarga, aprendo una nuova e spaziosa sala proprio di fronte a quella attuale. Basterà percorrere dunque pochi metri per entrare in un’altra ed esclusiva dimensione: al soffitto non mancano le pezze colorate, le grucce di legno, e le piantine, elementi caratteristici ed inconfondibili dell’Hamburgeria; ma spuntano tanti dettagli con nuovi stili, in particolare il mobile vintage a forma di distributore di gasolio, la bicicletta appesa al muro, una simpatica riproduzione della celebre Gioconda, e delle grandi ali.

“Il mio locale ha sempre avuto una sua identità – spiega la giovane imprenditrice Federica Geria ai microfoni di CityNow – e nella nuova sala troveremo certamente una continuità, ma abbiamo voluto anche stupire il nostro pubblico con delle piccole ma ricercatissime novità di interior design. Il punto forte saranno senza dubbio le ali, fatte di un luminosissimo neon, dove tutti i nostri clienti potranno scattare delle favolose foto per sentirsi un po’ come degli angeli e magari, perché no, sognare di essere a Los Angeles…e naturalmente poi taggarci!”.

Il rapporto azienda-clienti dell’Hamburgeria è infatti molto stretto, anche grazie ad un costante ed attento uso dei social network, soprattutto del profilo Instagram, diventato ormai una grande community fatta di oltre 12mila followers.

“I social network ci permettono di conoscere i desideri dei nostri clienti. Siamo qui per accontentarli ed esaudirli. La doppia location è infatti un piccolo ma grande sogno che si realizza per noi, ma anche per il nostro pubblico, che potrà godere di spazi più ampi e di attese per i tavoli più brevi. Dopo mesi di duro lavoro, ce l’abbiamo fatta. Ribadisco che tutto questo è stato possibile grazie alla clientela dell’Hamburgeria, che da 5 anni ci sostiene, ci sceglie e ci da soddisfazioni e gioia”.

La data di apertura della seconda sala è fissata giovedì 25 luglio alle ore 19:30. Ma la vera “festa” sarà sabato 27 luglio, serata in cui sarà presente un fotografo munito di un “selfie box” in cui tutti i clienti potranno scattare autonomamente le foto e ritirare la propria stampa immediata in maniera del tutto gratuita.

Nella stessa serata l’Hamburgeria proporrà un coloratissimo hamburger in edizione limitata (disponibile per soli due giorni). Non mancheranno i contest a premi (online e offline) e prosecco omaggio.

Doppia sala, doppia bellezza e doppia bontà, per il locale che in breve tempo è stato in grado di far diventare l’hamburger un prodotto di vera tendenza in città. Se dici hamburger a Reggio Calabria…dici Hamburgeria RC!

“Speriamo di vedere presto entrambe le sale piene – conclude Federica – per sentire pieno anche il nostro cuore, colmo dei sorrisi genuini e della forza che ogni giorno il nostro pubblico ci regala. Siamo pronti ad iniziare insieme anche quest’altra avventura con tanta voglia di imparare e migliorare sempre. Grazie davvero”.

