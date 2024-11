Handmade with Blog – M&D Collection

Oggi il progetto “Handmade with Blog” continua con due ragazzi, Marco e Davide, fratelli e compagni di viaggio, iniziato dalla passione per la propria tradizione,che associata alla loro modernità ,ha permesso la realizzazione di creazioni uniche e personalizzabili, su richiesta e in serie limitata.Le lavorazioni sono realizzate esclusivamente a mano con alle spalle una ricerca di materiali e tessuti con i quali realizzano accessori di abbigliamento creativo,di qualità ,adatto ad una clientela esclusiva.Nulla è lasciato al caso ,i dettagli vengono curati nei minimi particolari e ogni prodotto ha una sua storia ,della quale il cliente diventa parte integrante.Un accessorio così ricercato può fare la differenza e assicura eleganza,raffinatezza e buon gusto.M&D ,laboratorio e studio creativo,produce pochette,papillon,cravatte,foulard,sciarpe mantenendo saldo il legame con la propria terra,ad esempio realizzando i contenitori delle pochette con la buccia del bergamotto,che emana tutto il suo profumo. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.marcoedavide.it o scrivete a info@marcoedavide.itPuoi vedere tutta la campagna pubblicitaria 2014/15 ,compresa di backstage su www.mode0n.blogspot.it Ph: Valentina StartariMake-up,Hair-style: PiriaParrucchieriEvolutionModels: Veronica La Piana , Alexandro Max Cantello & Agostino PorcaroOutfit maschili : Due Punto Zero s.r.l ,RC Via Giulia ,1/Adi Fabiana Tripodi