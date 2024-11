Hankx Writer: ecco la nuova app ideata da Tom Hanks. GUARDA IL VIDEO!

“Hanx writer”, questo è il nome della nuova applicazione per iPad lanciata in queste ore dal noto attore Tom Hanks.L’app riproduce il suono una macchina da scrivere. Una vera Hanx 707 con rumori ed animazioni.Un tuffo nel passato con il ticchettio storico dei tasti old style ed il foglio di carta che si muove con l’inserimento delle lettere. Un’applicazione per i nostalgici della macchina da scrivere di cui Tom Hanks è un collezionista. Il prodotto è nato da una partnership con l’azienda di web design Hitcents con la quale Hanks ha stretto un accordo. “Hanx writer” ha un costo di 3$ (2.25€ circa), ma c’è anche la possibilità di scaricarla gratis se ci si accontenta della versione limited. L’applicazione ha già riscosso un successo incredibileTom Hanks è sempre stato attratto dal suono delle dita sui tasti della macchina da scrivere, il suo fascino rétro e l’intramontabile font, senza però mai rinunciare alla tecnologia.Il risultato? Un’applicazione per iPad che lo trasformasse in uno strumento per dattilografi.Ecco un video dimostrativo dell’applicazione