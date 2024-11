Happy Birthday Follow Me: il negozio super fashion di Reggio Calabria compie due anni.

Di Federica Geria – Follow Me, Italian brand nato a Reggio Calabria, sito in via Corso Garibaldi 52, di Fabrizia e in collaborazione con Francesca e Giorgia Foti, compie due anni.Capi di abbigliamento all’ultima moda, firme moderne per ragazze e ragazzi, giovanili e che rispecchiano le tendenze del momento: sneakers Jeffrey Campbell, 2Star, stivaletti trasparenti Gsix, coloratissime parigine, pochette Ohmai, cappottini Please, piumini Save The Duck, Mia Bag, le simpaticissime ed irriverenti t-shirt Tee Trend, gli immancabili stivali Dr. Martens, e tanto altro.Il negozio, dallo stile unico e ricercato, rivolto a tutti i giovani fashion addicted, per l’occasione si rifà il look: cambia radicalmente mood e si tinge di giallo!Sabato 15 Novembre 2014 Follow Me festeggia il suo compleanno, riservando a tutti noi grandi sorprese ed iniziative, coinvolgenti e divertenti, con lo spirito gioioso e grintoso tipico del brand.La mattina, in negozio, verranno offerti dolci a tutti i clienti, per festeggiare insieme con una particolarissima colazione: dentro ogni cornettino sarà nascosta una piccola grande sorpresa!Il party continua anche durante il pomeriggio: una super torta e tanti dolcetti con numerose sorprese da scoprire, il tutto accompagnato da ottima musica.Nuovo look, grande party e tanti omaggi…impossibile mancare!HAPPY BIRTHDAY FOLLOW ME! DON’T MISS IT!http://fotiabbigliamento.it/