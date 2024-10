Happy run for Christmas: sport, solidarietà ed arte a Reggio Calabria

In occasione della 'Happy run for Christmas', a Reggio Calabria verrà inaugurata anche la mostra di artisti speciali che dipingono con la bocca ed il piede

La Happy Run for Christmas sta per tornare a Reggio Calabria. L’ormai tradizionale camminata della solidarietà organizzata da Giusy Versace è organizzata per sabato 7 dicembre.

Prima di questo appuntamento, i cittadini sono invitati a partecipare all’inaugurazione della mostra “L’arte di essere – quando l’arte agevola l’inclusione”. Una raccolta di opere realizzate da artisti che dipingono con la bocca e con il piede. Tra questi vi saranno: Simona Atzori, Guido Chinello, Daniele Chovaro e Maria Tringale.

La mostra, che si terrà a Palazzo Alvaro nella sala esposizioni Umberto Boccioni, verrà inaugurata lunedì 2 dicembre alle ore 10:00. L’ingresso è gratuito.