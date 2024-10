Happy Run, Giusy Versace: ‘Vi voglio in tanti, nel ricordo di Giacomo Battaglia’

Partecipata la conferenza stampa di questa mattina presso il Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio, per la presentazione della nuova edizione dell’Happy Run, in programma il prossimo 7 dicembre. “La manifestazione versione natalizia”, ci dice Giusy Versace, è una corsa-camminata senza limiti e diversità, l’attesa del Natale con un gesto di solidarietà.

Quest’anno c’è un motivo in più per essere presenti, perchè insieme alla beneficienza, c’è il ricordo di un carissimo amico che in tutti questi anni ha sempre sostenuto questa iniziativa ed ora purtroppo non c’è più, Giacomo Battaglia. Ho impresso nella mia mente il suo entusiasmo nel momento in cui abbiamo deciso di spostare l’appuntamento nel periodo pre natalizio.

La manifestazione sarà come sempre una grande festa per grandi e piccini che animerà il piazzale della Stazione Lido. Alle 15 di venerdi 6 dicembre aprirà il Villaggio con l’allestimento dei gazebo per il ritiro dei pacchi gara, insieme ad attività sportive per i bambini, grazie alla collaborazione di Asi Reggio Calabria”.

La partenza, su Viale Zerbi angolo via Roma, è prevista per le ore 16 giorno 7 dicembre, il percorso è di 4 km. A seguire come sempre le premiazioni e riconoscimenti vari. Nell’occasione verranno premiati anche i vincitori del concorso “Chi non ride è fuori moda”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria. La giuria è presieduta da Gigi Miseferi.

Special Guest dell’evento saranno la conduttrice televisiva Jo Squillo, i cantanti Daniele Stefani ed Alma Manera. L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio Touring, media partner dell’evento. Grazie alla collaborazione con Rotary Club Reggio Calabria, l’Happy Run sarà abbinata alla mostra “L’arte di essere“, una raccolta di opere attraverso le quali si racconta quanto l’arte come sport sia un prezioso strumento di inclusione sociale. I quadri sono stati realizzati da un gruppo di artisti della VDMFK, l’Associazione Internazionale degli artisti che dipingono con bocca e piedi.

L’inaugurazione è in programma lunedi 2 dicembre presso la sala esposizioni “Umberto Boccioni” di Palazzo Alvaro. Parteciperà uno degli artisti Francesco Canale, già al fianco di Giusy Versace in tante altre iniziative.