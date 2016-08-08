La startup Home Restaurant Hotel approda su Kickstarter

La startup italiana che unisce bed and breakfast di lusso e home restaurant lancia la campagna di crowdfunding per un network alberghiero diffuso e una nuova app

Home Restaurant Hotel, la startup italiana che punta a creare un nuovo modello alberghiero basato sull’unione creativa tra un bed and breakfast di lusso e un home restaurant, è finalmente arrivata su Kickstarter, la più grande piattaforma mondiale di crowd-funding con lo scopo di ottenere finanziamenti per la realizzazione di un network alberghiero diffuso su tutto il territorio italiano e per la creazione di una nuova applicazione per cellulari che consenta di prenotare la propria vacanza all’interno del network.

Home Restaurant Hotel punta ad una grande innovazione nel modo di fare ospitalità in Italia: grazie alla intelligente unione tra un bed and breakfast e un home restaurant le strutture ricettive HRH sono in grado di fornire servizi paragonabili a quelli che si riceverebbero in un hotel di categoria superiore ma al prezzo di un bed and breakfast o poco più.

Non solo questo però. Molti dei servizi offerti da HRH sono pensati per far sentire il cliente come a casa creando una atmosfera familiare che è sempre più cercata dal turista internazionale: un buffet gratuito sempre aperto, servizio di prenotazione della cena on-demand, servizio navetta e prenotazione di visite guidate.

Il concetto di home restaurant è relativamente nuovo in Italia, tanto che ancora non è stato del tutto il regolamentato, e prevede la possibilità per chi fosse in possesso delle regolari licenze di organizzare un piccolo ristorante nella propria abitazione: questo tipo di realtà, all’estero, va affermandosi sempre di più e sta diventando un fenomeno di moda anche nelle grandi capitali del fashion world – da New York a Londra, infatt, sono sempre di più gli chef, anche di grido, che decidono di offrire alla propria clientela un servizio ancora più personalizzato trasformando le stanze di una comune abitazione in un ristorante a 5 stelle.

HRH

Il progetto di Home Restaurant Hotel nasce da un’idea di Gaetano Campolo, chef calabrese che ha deciso di aprire la prima struttura al mondo di questo tipo nel centro di Firenze e che in breve tempo è riuscito a trasformare in un grande successo tanto da diventare una delle strutture più recensite su Booking.com e da ricevere apprezzamenti da tutto il mondo.

Kickstarter

L’idea di andare su Kickstarter nasce dalla collaborazione di HRH con ProgettoWebFirenze, agenzia di web marketing fiorentina sempre attenta all’innovazione. La necessità di finanziare l’idea per l’apertura di almeno altre due strutture in Italia e per la creazione di un’applicazione che consenta la prenotazione delle camere e del ristorante all’interno del network ha portato a decidere di utilizzare la più grande piattaforma mondiali di crowd-funding.

Per soli 60 giorni sarà possibile acquistare in anticipo pacchetti di viaggio con un fortissimo sconto sul prezzo e al tempo stesso aiutare un giovane imprenditore del Sud a realizzare il suo progetto.

Con i fondi raccolti saranno avviati altri due Home Restaurant Hotel in due delle maggiori città turistiche italiane sarà data vita è l’applicazione che il vero cuore centrale dell’intero sistema.

Il futuro

Da Aprile 2017 saranno presenti almeno tre strutture HRH sul territorio nazionale tutte prenotabili attraverso una applicazione che offrirà anche la possibilità di godere di sconti (30% sul ristorante, 20% sulla seconda prenotazione e 50% ogni 10 soggiorni) e di prenotare o ricercare voli aerei, treni, car sharing, visite guidate e tanti altri servizi.