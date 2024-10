Home Restaurant, tutte le novità per il 2019/2020

Diffuso per mezzo social il nuovo spot pubblicitario HRH 2019-2020 che introduce alle numerose novità e possibilità dedicate a chi entra a far parte della community

Oggi è stato diffuso per mezzo social il nuovo spot pubblicitario HRH 2019-2020 che introduce alle numerose novità e possibilità dedicate a chi entra a far parte della nostra community.

Molto più che uno spot, un nuovo inizio per il settore Home Restaurant!

HRH ha contribuito già a partire dal 2015 –anno di fondazione della piattaforma e di deposito del marchio presso il Mise– al lungo iter che ha portato alla definizione dei parametri entro cui poter svolgere legalmente l’attività di Home Restaurant; il primo febbraio del 2019 il ministero dell’interno ha rilasciato parere nel quale finalmente si esprime chiaramente la possibilità di attività ristorativa domestica senza soggiacere alle comuni normative previste per gli esercizi pubblici. Tale successo è stato possibile grazie alla dedizione del CEO di HRH Gaetano Campolo che fin da subito ha creduto nell’importanza di questa forma di sharing economy.

Non solo Home Restaurants…

Stiamo creando un nuovo punto di riferimento per il turismo enogastronomico offrendo la possibilità non solo per gli “homers” -i titolari di un Home Restaurants- ma anche per Albergatori e Ristoratori di potersi promuovere sul nostro sito a commissioni 0.

Nuove possibilità!

Sulla spinta di questa ulteriore conferma per il settore, www.homerestauranthotel.it si rinnova offrendo ai propri clienti un’ esperienza di customer care unica nel settore del social eating infatti grazie alla nostro ufficio commerciale offriamo un servizio in tempo reale fornendo tutte le informazioni utili relativi ai nostri servizi.

A partire da Novembre 2019 potrai acquistare, tramite la sezione dedicata, ulteriore pubblicità per far crescere la tua attività. Potrai decidere di investire da 5€ per metterti in evidenza fino a 1000 € per un video dedicato che sarà diffuso tramite i nostri canali web e social ma anche su www.socialeatingtv.it un Brand in fase di costruzione e con lancio previsto a metà novembre by Home Restaurant Hotel.

Allo stato attuale la GC Management srl (http://www.gcmanagement.it ) proprietaria dei brand vanta 100.000 follower social ed oltre 2 milioni di visitatori mensili.

Le nostre attività vengono svolte in Italia a Firenze dove risiede l’ufficio commerciale e marketing a Milano dove svolgiamo attività di teleselling in collaborazione con un nostro Partner e Reggio Calabria dove risiedono gli Uffici amministrativi.