Home Restaurant Hotel, Stracuzzi: “Parte da Reggio un modello innovativo”

Un’idea semplice ma innovativa al tempo stesso. Home Restaurant Hotel permette di fare della propria casa un hotel e non solo: tanti i servizi e le idee alla base del progetto del reggino Gaetano Campolo, fondatore del sito www.homerestauranthotel.it.

Una novità assoluta, pensata e realizzata da Campolo: basta iscriversi, fornire le proprie indicazioni e dare il via al primo hotel “fatto in casa”. In pratica una sorta di bed&breakfast esteso anche a pranzo e cena. Anche nelle zone in cui non vengono rilasciate autorizzazioni dal Comune per l’apertura di attività alberghiere. E ovviamente nella piena legalità.

A illustrare nel dettaglio il progetto Home Restaurant Hotel è Giuseppe Stracuzzi, manager della piattaforma creata da Campolo.

“Le nostre storie si sono incontrate un anno fa, complice una consulenza fatta a Campolo. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare turismo in italia, facendo conoscere la cucina più buona del mondo, quella italiana, accostando ad essa un clima familiare a la tipica architettura nostrana. Il concetto alla base di Home Restaurant Hotel? Vendere un’esperienza, facendo diventare un modello di business il nostro modo di essere italiani, sottolinea Stracuzzi”.

L’app è disponibile in tutti gli store e sul web, la piattaforma di Home Restaurant Hotel si occupa di fornire spazio web a b&b hotel agriturismi e chef.

“Aprire un Home Restaurant Hotel è facilissimo, basta mandare una comunicazione alla Questura nella quale si indica che presso quel indirizzo si svolgeranno eventi di social eating, successivamente la questura rilascerà ricevuta, specifica Stracuzzi. E’ disponibile l’innovativo e rapido servizio di prenotazione attraverso Whatsapp, il titolare della struttura inoltre non dovrà sostenere alcuna commissione. Entrare nella nostra community è semplice e intuitivo, basta fare richiesta sul nostro sito ed entro 48 si viene contattati dal nostro ufficio. L’azienda è in forte crescita, a luglio partiremo con un aggiornamento della piattaforma mentre a settembre daremo il via all’e-commerce, così le aziende potranno vendere propri prodotti”, anticipa il manager di Home Restaurant Hotel rivelando i prossimi passi che ispireranno il futuro della piattaforma ideata da Gaetano Campolo.

Da non dimenticare inoltre HRH Magazine, una guida bimestrale a cura di Home Restaurant Hotel.

Per maggiori informazioni basta andare sul sito www.homerestauranthotel.it., disponibili i pacchetti ‘Orange’ e ‘Black’ oltre a tutti i dettagli sul progetto e l’iscrizione.

