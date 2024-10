Start up reggina firma accordo con Ingo Spa: previsti 10mila abbonamenti gratuiti

INGO S.p.A., storico gruppo made in Italy leader nel settore delle customer relation, affiancherà la start up reggina Home Restaurant Hotel

Una start up calabrese inizia la collaborazione con INGO Spa. Accordo ufficiale, concluso il 14 agosto ed ufficializzato il 10 settembre 2019, per la gestione del customer care e customer experience, Ingo Spa il primo call center apparso in Italia è considerato un Call Center Etico che lavora per le Aziende Top.

Nell’accordo sono anche previsti 10 mila abbonamenti gratuiti per un anno, con il fine di testare la piattaforma con la possibilità di ricevere prenotazioni a costo 0, senza commissioni, in oltre 50 città per i pubblici esercizi nel settore Horeca.

La Sharing economy è in forte crescita, i dati dicono che a livello globale nel 2025 potrà arrivare ad oltre 335 miliardi di Euro, per questo Home Restaurant Hotel, piattaforma leader nel settore home restaurant e social travel è pronta a lanciare entro Gennaio 2020 il .com ed ampliare la possibilità di apertura di un Home Restaurant in ben 40 Paesi al mondo.

Ogni giorno offriamo ai nostri clienti la straordinaria esperienza di coltivare le proprie passioni, tenendo insieme due aspetti ugualmente importanti: la realizzazione personale e la soddisfazione economica. Questa nostra missione si realizza, quotidianamente, grazie ai costanti investimenti che operiamo sul personale, le nuove tecnologie e le strutture.

Ci piace crescere insieme a voi, ed è per questo che siamo orgogliosi di presentarvi il nostro nuovo partner: INGO S.p.A., storico gruppo made in Italy leader nel settore delle customer relation, che ci affiancherà con le proprie soluzioni per rafforzare i nostri servizi di relazione con voi, e garantirvi così una customer experience d’eccellenza a partire da fine settembre!

INGO, nato dall’esperienza di Phonetica S.p.A., leader da oltre 20 anni nella gestione dei servizi di relazione per le aziende, supporta le aziende in oltre 50 paesi nella gestione della propria customer base con l’obiettivo di generare retention e incrementare lo sviluppo del business attraverso tecnologia, servizi innovativi e forti competenze.

Oltre 350 clienti, 750 persone in staff e più di 90 milioni di interazioni gestite dal 1998, 3 sedi operative in Italia: questi i numeri di un gruppo solido in continua crescita che supporterà i nostri progetti innovativi nel mercato nazionale e internazionale.

In occasione del debutto sulla piattaforma di HRH, offriremo in regalo ben diecimila abbonamenti ai nostri servizi, per tutti i nuovi potenziali clienti che vorranno promuovere le proprie strutture ricettive, hotel, b&b, agriturismi, ristoranti e guide turistiche sul portale HRH.