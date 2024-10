Hospice, Versace: ‘Buon lavoro a Nociti. Metro City al fianco della Fond. Via delle Stelle’

È quanto afferma il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nei confronti del neo presidente della Fondazione Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

“L’Hospice Via delle Stelle – prosegue il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – costituisce da sempre un motivo d’orgoglio e di vanto per tutto il territorio metropolitano, quale presidio irrinunciabile e fondamentale di umanità e assistenza. Un luogo che in questi anni, grazie al brillante lavoro condotto dal dottor Vincenzo Trapani Lombardo e da tutta la struttura operativa a cui va tutto il nostro più sentito ringraziamento, ha saputo rappresentare un punto di riferimento per quanti si trovano ad affrontare il complesso cammino legato alle patologie cronico degenerative, garantendo sempre i più elevati livelli di efficienza dei servizi erogati. Un percorso – evidenzia Versace – che la Città metropolitana, in ogni sua componente, sostiene convintamente, nella consapevolezza che tale struttura debba essere supportata costantemente dalle istituzioni quale strumento indispensabile posto a tutela dei servizi sanitari connessi alla terapia del dolore, alle cure palliative e a garanzia della dignità del fine vita per i malati e per le loro famiglie. In questo contesto, – conclude l’inquilino di Palazzo Alvaro – ritengo che la preparazione, l’esperienza e le doti professionali del dottore Nociti, rappresentino la migliore garanzia di prosecuzione e rilancio del lavoro che ha visto protagonista l’Hospice in questi anni. A lui e a tutta la struttura sanitaria e socio assistenziale che opera all’interno del “Via delle Stelle”, rinnovo i migliori auguri di buon lavoro”.