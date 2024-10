Hospice Via delle Stelle, Confindustria: ‘Serve chiarezza, vicini al personale sanitario’

“Il servizio reso dagli operatori sanitari dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria è, da sempre, motivo di grande orgoglio per l’intero territorio provinciale, quale straordinario presidio di umanità e assistenza nei confronti di tanti malati che si trovano ad affrontare il complesso percorso imposto da patologie cronico-degenerative e prognosi infauste e di supporto alle loro famiglie. Per questo siamo al fianco del personale della struttura sanitaria e facciamo nostro l’accorato appello del presidente della fondazione Vincenzo Trapani Lombardo affinché si faccia piena chiarezza circa la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, il pagamento delle prestazioni effettuate e il rispetto delle normative vigenti in materia di presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare”.