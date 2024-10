Torna l’Hostaria dei Campi, torna l’appuntamento con la serie A

Il locale del centro città che, da anni vi “vizia” durante i vostri pasti, è ripartito a pieno ritmo, dopo la pausa estiva. Dalla carne al pesce, passando per squisiti primi piatti e la ampia scelta di dolci, senza dimenticare che la vera protagonista del locale di via Reggio Campi è lei: la pizza.

Siamo ciò che mangiamo’, per questo motivo la nota pizzeria reggina, prossima all’anniversario ventennale, propone ai suoi affezionati avventori tre diversi tipi di impasto tra cui scegliere:

tradizionale;

cereali;

curcuma.

Tradizione e qualità si mescolano alla cortesia di uno staff sempre attento al cliente ed ai suoi desideri a tavola.

Ed ovviamente tornano pure i classici appuntamenti della domenica sera con il calcio. L’Hostaria dei Campi mette come sempre a disposizione dei propri clienti schermi visibili per tutto il locale, per potersi “gustare” davanti ad una buona pizza le gare della serie A, questa sera in programma alle 20.45.

Torna a riscoprire il piacere di sentirti come a casa, torna all’Hostaria dei Campi.

Per informazioni e prenotazioni: 0965.324003 – 349.3610766