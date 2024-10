Hostaria dei Campi, la bontà della pizza, la varietà degli impasti

Il desiderio di novità, la voglia di assaggiare sempre quello che rappresenta il nuovo. E sotto questo aspetto l’Hostaria dei Campi è sempre puntuale ed attenta alle esigenze della propria clientela. Per esempio gli impasti, come la Curcuma, conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

Come per l’impasto tradizionale o quello con farina integrale, anche per la Curcuma le proposte sono varie: dalla più classica Margherita, alla più particolare ammollicata con pomodorini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica, alici. Oppure la delicata pizza con capperi, pomodorini, melanzane grigliate, scorzetta di limone.

Insomma di tutto e di più e soprattutto la capacità di soddisfare tutti i palati.

Gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.