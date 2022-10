All'Hostaria dei Campi i "Calamari spaventosi" per la serata di Halloween

Perché non approfittare per cadere in tentazione e concedersi questo nuovo piatto, anche senza glutine

Calamari spaventosi! Diciamo la verità la festa di Halloween non ci appartiene ma se tutto diventa un pretesto per festeggiare, allora perché no? Aldo, chef dell’Hostaria dei Campi, si è divertito a sperimentare connubi che promettono risultati “da paura”. Ecco, per i suoi affezionati clienti e non solo, un piatto unico pieno di colpi di scena: calamari a vapore in cima ad un letto di caponata stile Sicilia con gusto all’agrodolce che tuona dal basso.

E allora, perché non approfittare di Halloween per cadere in tentazione e concedersi questo nuovo piatto, anche senza glutine.L’Hostaria ti aspetta tutti i giorni e gradisce la tua prenotazione allo 0965/324003.