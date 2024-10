Hostaria dei Campi: ma quanto è buono il “calzone” ripieno…

Avete assaggiato il “calzone” dell’Hostaria dei Campi? In tanti lo hanno già fatto ed anche più volte, una assoluta bontà con l’ampia possibilità di poter scegliere gli ingredienti per riempirlo. Quello con pescespada, melanzane, olive, capperi e scorzetta di limone è il più richiesto, ma come detto, si potrà soddisfare ogni vostra esigenza.

Il calzone dell’Hostaria

“Il calzone della Hostaria dei Campi era già in menù ma solo marginalmente, richiesto per gli inguaribili degustatori del farcito nell’unica versione pomodoro, mozzarella e cotto. Abbiamo pensato a nuovi modi di degustazione del nostro prodotto, cotto come sempre in forno a legna. Quindi ogni tuo gusto di ogni nostra pizza, potrà essere richiesto in versione Calzone! Una novità unica a cui si lega una scelta di quasi 50 varianti di offerte già presenti nel nostro menù e che il cliente potrà anche elaborare “a modo suo” creando il suo calzone preferito”.

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi, 30 – Reggio Calabria. 0965.324003