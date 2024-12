Nuovo appuntamento all’Hostaria dei Campi con il Karaoke

L’Hostaria dei Campi è pronta ad accoglierti per una serata all’insegna di buona musica, ottimo cibo e divertimento. Il prossimo venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 20.30, potrai vivere un’esperienza unica di Karaoke Fine Dining, accompagnata dallo spettacolo dal vivo del Ciccio Mandaglio show. L’atmosfera sarà informale, coinvolgente e perfetta per trascorrere una serata diversa dal solito, cantando e assaporando piatti curati nei minimi dettagli.

Un mix di gusto, musica e divertimento

Se sei un appassionato di karaoke questa è la serata è che può regalarti momenti di spensieratezza. Le note dei brani più amati si fonderanno con i sapori della cucina, creando un equilibrio tra piacere gastronomico e intrattenimento musicale.

“Let’s sing together”: un invito a lasciarsi andare, a condividere con amici, partner o familiari una serata autentica, tra risate, ricordi e nuove emozioni.

Il Ciccio Mandaglio show darà un tocco di energia allo spettacolo, coinvolgendo il pubblico e rendendo il locale un punto d’incontro tra i tuoi desideri e le note che faranno da colonna sonora alla tua serata. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a cantare, gustare e sorridere, in una cornice ricercata come quella dell’Hostaria dei Campi.

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003.