‘Tutti Santi e non solo’ all’Hostaria dei Campi

Venerdì 1 Novembre alle 21:00, non perdere l’evento “Tutti Santi e non solo” presso l’Hostaria dei Campi!

Vieni a goderti una serata speciale con la nostra squisita Risto Pizza alla carta. E per rendere la tua cena ancora più deliziosa, non dimenticare di assaggiare il nostro stinco di maiale a un prezzo speciale!

Dopo cena, il palco si accenderà con il Ciccio Mandaglio SHOW. Preparati a cantare e divertirti con il nostro Fine Dinner & Karaoke.

Ti aspettiamo per una notte di festa, musica e buon cibo! Ricorda, l’Hostaria dei Campi è il luogo perfetto per festeggiare “Tutti Santi e non solo”! Prenota chiamando lo 0965.324003