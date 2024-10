Hostaria dei Campi: vieni a scoprire la pasta ripiena. E poi c’è sempre la pizza…

Chiudere la settimana con un piatto gustoso. Ma come al solito la scelta è ampia

Evoluzione, nuove idee, nuove proposte. Il concetto di adeguarsi a quelle che sono le richieste dei propri clienti e provare ad andare anche oltre, queste le prerogative dell’Hostaria dei Campi.

Tante le novità non solo con gli impasti delle pizze, ma anche con primi e secondi piatti terra e mare, con prodotti a chilometro zero e ad altissima qualità.

Ha riscosso grande successo la pasta ripiena come i ravioli. Non l’hai ancora assaggiata? All’Hostaria dei Campi vengono preparati con la cernia o la burrata e non solo.

Ovviamente c’è sempre la pizza, con tanti tipi di impasto e per tutti i gusti.

Prenota ai seguenti numeri: 0965-324003 oppure al 349.3610766