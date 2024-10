Hostaria dei Campi: la doppia opportunità per la pizza da asporto

"La Pizza ti riporta il sorriso. La Pizza ti regala gioie anche in quarantena. La Pizza non è un alimento, è un sentimento"

Le nuove restrizioni anti covid ancora in atto, hanno vietato ogni possibilità di servizio a ristoranti e pizzerie, tranne asporto e domicilio. L’Hostaria dei Campi nel pieno rispetto delle norme, consentirà ai propri clienti di continuare a gustare le proprie specialità in tutta sicurezza, non intende arrendersi, anzi rilancia con gustose nuove proposte.

Servizio pizza da asporto

Soddisfare le esigenze della clientela, ma sempre nel rispetto delle regole. Ed in virtù delle ultime norme, l’Hostaria dei Campi ha messo in atto un servizio completo, per dare ai propri avventori la possibilità di non rinunciare alla buonissima pizza da asporto.

Come ritirarla

Lo si può fare rispettando il distanziamento all’interno del locale, oppure in maniera altrettanto semplice: chiamando lo 0965.324003 si effettua la prenotazione della pizza. L’Hostaria dei Campi fornirà il numero dell’ordine e comunicherà l’importo. Basta una seconda telefonata appena in prossimità del locale ed un fattorino consegnerà la pizza prenotata direttamente presso la vostra auto.

Attivo anche il servizio a domicilio.

Hostaria dei Campi, via Reggio Campi, 30 – Reggio Calabria. 0965.324003

“La Pizza ti capisce. La Pizza ti riporta il sorriso. La Pizza ti regala gioie anche in quarantena. La Pizza non è un alimento, è un sentimento“.