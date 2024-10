La Pizza, primi e secondi di pesce e carne. Riapre l’Hostaria dei Campi

Dopo un breve periodo di meritato riposo, l’Hostaria dei Campi riapre venerdi 30 agosto e torna a deliziarvi con le sue gustose proposte.

Il locale del centro città che, da anni vi “vizia” durante i vostri pasti, è pronto a riprendere il suo lavoro a pieno ritmo, dopo la pausa estiva. Dalla carne al pesce, passando per squisiti primi piatti e la ampia scelta di dolci, non possiamo dimenticare che la vera protagonista del locale di via Reggio Campi è lei: la pizza.

‘Siamo ciò che mangiamo’, per questo motivo la nota pizzeria reggina, prossima all’anniversario ventennale, propone ai suoi affezionati avventori tre diversi tipi di impasto tra cui scegliere:

tradizionale;

cereali;

curcuma.

Tradizione e qualità si mescolano alla cortesia di uno staff sempre attento al cliente ed ai suoi desideri a tavola.

Grazie soprattutto all’impiego di prodotti a chilometro zero e biologici, menù senza glutine, un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia l’Hostaria si classifica tra i migliori locali di Reggio Calabria.

Torna a riscoprire il piacere di sentirti come a casa, torna all’Hostaria dei Campi.

Per informazioni e prenotazioni: 0965.324003 – 349.3610766