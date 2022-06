Hostaria dei Campi, la proposta della settimana è la "pizza con il pescespada"

All’Hostaria dei Campi oggi c'è una nuova "luce". Oltre 80 mq di pedana, confortevole e ampia con più di 70 posti a sedere. La stagione estiva è partita e l’Hostaria dei Campi illumina via Possidonea nella sua struttura esterna racchiusa fra infinite lucine, che permette alla clientela di godere della zona all’aperto in un modo diverso e in qualche modo anche magico.

Questa settimana la proposta riguarda la "pizza con il pescespada".

Unica nel suo genere in città e pronta ad accogliere la clientela ogni sera anche per eventi particolari, la pedana è prenotabile sia in singoli tavoli, per cenare sotto un cielo stellato oppure per essere affittata totalmente, per chi non vuole rinunciare a festeggiare in centro città, immerso in un’atmosfera surreale.

L’outdoor stellato è sempre aperto, prenota subito al numero 0965/324003