All’Hostaria dei Campi il “Pranzo in famiglia”. Prenota subito

Le nuove restrizioni rappresentano certamente un duro colpo per tutti i ristoratori. Dover abbassare le saracinesche alle ore 18 soprattutto per le pizzerie, è una mazzata di quelle che alla lunga potrebbe lasciare il segno ed allora si va alla ricerca di soluzioni alternative per tentare di mantenere viva la propria attività.

E’ consentito il pranzo anche nei giorni festivi e l’Hostaria dei Campi, noto locale reggino nel campo della ristorazione da circa venti anni, apre le porte del proprio locale già a partire da domenica primo novembre.

“Pranzo in famiglia“, con noi sicurezza e amore già in tavola. La garanzia di una cucina di qualità, primi e secondi piatti di carne e di pesce, con prodotti di prima scelta ed a km zero. Tutto anche gluten free.

Prenota subito, in tanti lo hanno già fatto: Hostaria dei Campi, via Reggio Campi, 30 – Reggio Calabria. 0965.324003