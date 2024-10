Hostaria dei Campi, prima di ogni cosa la qualità: “Leggi cosa Mangi”

Hostaria dei Campi sempre all’insegna della trasparenza verso la propria clientela, questa settimana vuole accendere i riflettori sulla sua farina MOLINI PIVETTI, la migliore materia prima di origine, macinata e lavorata con tecnologie che preservano al meglio le qualità organolettiche e il valore nutrizionale.

Il PRIMO MARCHIO CERTIFICATO dall’ente internazionale CSQA, a garanzia di una filiera CONTROLLATA e della totale salubrità dei grani utilizzati per la produzione delle farine, dal campo fino alla macinazione del molino.

La nota Pizzeria Reggina, prossima al ventennale anniversario, tradizione in città da sempre e rinomata per qualità indiscussa e garantita cortesia ricorda ancora una volta i suoi tre impasti, meglio spiegando ogni loro caratteristica, frutto di intensi studi sul settore:

Impasto tradizionale: offre il meglio della OO con il valore aggiunto delle farine Tipo 2, ottenuta con miscelazioni del chicco di frumento, fornisce sapore dolce, gradevole e il massimo della croccantezza che caratterizza la pizza dell’Hostaria!

Impasto ai cereali arricchito dalla farina integrale ad altissima digeribilità, fornisce al nostro organismo l’apporto di fibre necessario per il fabbisogno giornaliero.

Impasto alla curcuma, contiene sali minerali, come ferro e potassio, ed ha importanti proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

Ogni impasto sopra descritto è impreziosito da un elemento di estrema importanza, il GERME DI GRANO,che è la parte fondamentale del seme, ricco di proteine lipidi e amidi molto utili per la salute umana, questa rarità solitamente nelle farine raffinate viene eliminato poiché, oltre ad avere costi altissimi,ne cambia l’odore e ne compromette la conservazione, al contrario inserirlo nell’impasto in purezza, lo rende unico ed inimitabile, proprio come la pizza dell’Hostaria dei Campi. (esclusivamente farine italiane)

Siamo ciò che mangiamo, all’insegna di questo motto l’Hostaria dei Campi vi aspetta ogni giorno in via Reggio Campi.

