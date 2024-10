Stasera all’Hostaria speciale Halloween con “Pizza da Paura”

Speciale Halloween “Pizza da Paura”. L’Hostaria dei Campi propone la pizza con bufala, la zucca in agrodolce, le mandorle tostate ed il gorgonzola piccante. Ma la novità è la zucca in agrodolce che potrà essere aggiunta sulla tua pizza preferita. Oppure zucca in agrodolce, bufala, olive infornate, alici e taleggio.

A questo punto non resta che prenotare il vostro tavolo ai nostri contatti e verificare di persona la bontà delle nostre proposte.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003