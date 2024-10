Hyperloop, passi avanti in Italia per il treno che porta da Reggio a Milano in 1 ora

Dalle risate dei mesi scorsi, alle trattative e i primi progetti. "Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate presenteremo due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia"

Non è fantascienza. Accolto con scetticismo se non addirittura ironia, il progetto legato al treno ultraveloce Hyperloop inizia a prendere sempre più piede anche in Italia.

“Hyperloop è una infrastruttura futuristica che collegherà Torino e Milano in una manciata di minuti, creando così le condizioni concrete per una reale macroregione. A questo stiamo già lavorando, in accordo con il sindaco Sala”.

Parole del sindaco di Torino Chiara Appendino nell’intervento all’assemblea dell’Unione Industriale nella nuova area Tne di Mirafiori.

HYPERLOOP ARRIVA IN ITALIA?

Le parole del sindaco di Torino si inseriscono in un contesto più ampio, e che vedono l’Italia seriamente interessata a questo rivoluzionario progetto.

Come riportato anche dal Corriere della Sera, alla 45esima edizione del forum The European House – Ambrosetti (incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici) era presente anche Gabriele Bipop Gresta, l’imprenditore italiano co-fondatore di Hyperloop TT, l’azienda che sta realizzando il “supertreno”.

Gresta è già riuscito a ottenere importanti finanziamenti in diversi Paesi, dalla Cina a Dubai passando per gli Stati Uniti d’America e per la Francia. Per quanto riguarda l’Italia, attualmente è ancora tutto da definire, ma l’interesse per le prime tratte sembra essere concreto.

Tra chi ha avuto incontri riservati con Gresta ci sono Maurizio Tamagnini, numero uno del Fondo Fsi, il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli, esponenti di Rfi, la rete ferroviaria italiana, Leonardo, Avio.

L’interesse è concreto perché Hyperloop non si pone in concorrenza ma come soggetto che può collaborare con le società tecnologiche che possiedono reti, come ferrovie o autostrade.

L’IDEA DI HYPERLOOP AL SUD ITALIA?

Le aree in cui in Italia si potrebbe realizzare Hyperloop sono varie, dal Sud alla pianura padana alla dorsale adriatica. Proprio il meridione d’Italia, specie la Calabria con le sue infrastrutture datate, potrebbero vedere il sistema di trasporti rivoluzionato grazie ad una simile tecnologia.

Gli studi di fattibilità sono in fase avanzata e la società con sede a Los Angeles, pur non svelando i percorsi allo studio, conferma di aver avviato trattative con esponenti del nostro Governo per la realizzazione di due tratte da circa 150 km l’una.

“Entro fine 2019 – spiega Bibop Gresta- insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia.

Al momento non posso dare dettagli sui percorsi, ma si tratta di due corridoi molto interessanti perché i nostri potenziali partner hanno già il diritto di passo acquisito”.