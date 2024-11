I candidati a sindaco si confrontano al PalaBotteghelle sui problemi dello sport a Reggio Calabria

di Nicolino D’Ascoli. Sabato 11 ottobre alle ore 9, al PalaBotteghelle, i nove candidati a sindaco si ritroveranno per l’ennesima volta faccia a faccia. Ad ascoltarli, stavolta, ci saranno federazioni, società dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, desiderosi di sapere come i competitors allo scranno di Palazzo San Giorgio intenderanno risolvere (e se ciò è previsto nei loro programmi elettorali) la crisi che da anni attraversa lo sport cittadino, con particolare riferimento alla disastrosa situazione dell’impiantistica.Promotrice dell’iniziativa la Vis, società di pallacanestro che da poco più di un anno ha avuto dal Comune la gestione del palazzetto di Largo Botteghelle e che sta provando sulla propria pelle quanto sia difficile confrontarsi quotidianamente con la burocrazia.Il dg del sodalizio bianco/amaranto, Luigi Di Bernardo, evidenzia il valore dell’incontro di dopodomani: “Lo abbiamo voluto – afferma – per avere le idee più chiare su come e quando lo sport a Reggio Calabria potrà tornare ad essere un valore aggregante ed un veicolo di promozione sociale per la nostra città. Le società sportive hanno il diritto di sapere quali azioni concrete, e possibilmente immediate, verranno portate avanti dalla nuova amministrazione comunale per uscire dalla crisi ed avere al più presto impianti a norma, accoglienti e perfettamente agibili”.Tutti i candidati alla carica di primo cittadino hanno già dato la loro adesione. Ogni aspirante sindaco risponderà ad alcune domande e lo farà in un lasso di tempo uguale per tutti.