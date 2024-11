di Stefano Cuzzocrea – I DYD tornano a Reggio Calabria al Cluster Club Live Venerdì 22 maggio 2015 dopo l’uscita di dicembre “GOD Ep” (prodotto da Vaghe Stelle e Max Casacci / Subsonica) e dopo il tour Europeo che li ha visti sui palchi del Berghain e del Casino de Paris.

Prima di ribattezzarsi a sorpresa “DYD” qualche mese fa i DID hanno avuto sempre un’attitudine internazionale. Il loro connubio con i These New Puritans era un primo indizio. La scelta di lavorare con gli storici Liquid Liquid per l’Ep Belong To You ne è stata la riprova. Senza contare le scorribande su palchi e autostrade europee assieme ai Breton, lo scorso inverno, consolidando un amore reciproco palesatosi già nel videoclip di Hello Hello, ormai più di un lustro fa.

Si intitola GOD Ep ed è uscito sull’etichetta berlinese Gang Of Ducks. Dentro ci sono tre brani e un re-edit ma anche il background di una città, la loro Torino, e di un intero continente, quello europeo. Canzoni, nella più piena tradizione autorale, che tra la post-trance e le dissonanze assumono altre sembianze, su una label che con i vari Vaghe Stelle, One Circle, Haf Haf e Dave Saved ha dimostrato di essere un’abile fotografa di un momento magico per l’elettronica Italiana nel mondo.

La produzione dell’Ep vede la mano illuminata e il tocco intimo di Vaghe Stelle, il risultato è la sintesi quasi perfetta fra la raffinata attitudine pop che i DYD hanno maturato negli anni e i suoni lunari del producer torinese. Pop proteso verso futuro al quale si aggiunge l’apporto inconfondibile di Max Casacci sulla prima traccia ARCHISTAR a chiudere il cerchio tutto Torinese con il glorioso passato dei vicoli che hanno generato il nuovo presente dei DYD, per illuminare altre strade senza dimenticare quella di casa.

L’indole punk degli esordi in garage ha lasciato spazio ad una crescita umana che sembra inquadrare la loro Torino come un’isola felice (almeno sotto il punto di vista del fermento artistico) in un’Europa unita più da un’idea di sound che da istituzioni politiche.

Ed ecco il punto di non ritorno. La data Berlinese di Novembre al Berghain Kantine, lo scantinato dell’ormai noto paradiso della techno mondiale.

Prima e dopo il concerto dj set di: Daniele Giustra e Fabio Nirta