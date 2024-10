“I Guardiani dello Stretto”, inizia il conto alla rovescia

Reggio Calabria è pronta per un altro importante evento sportivo. Domenica 19 maggio, presso la palestra Augusto Righi, la società Dekaju Kombatdel presidente Demetrio Rosace, organizza la manifestazione “I Guardiani dello Stretto”, che vedrà coinvolti oltre 150 atleti di Kick Boxing, provenienti da ogni parte.

“La mia passione si unisce alla volontà di rendere questa disciplina più conosciuta di quanto già lo sia, dichiara il presidente ed organizzatore Demetrio Rosace, per questo ho deciso di portare a Reggio Calabria questa manifestazione che dovrebbe coinvolgere circa 150 atleti.

Puntiamo ad allargare i nostri confini in diverse regioni del sud Italia e non appena abbiamo dato il via al progetto, è stato parecchio elevato l’interesse degli addetti ai lavori.

Si svolgerà presso la Palestra Augusto Righi come detto domenica 19 maggio ed abbiamo anche il riconoscimento dalla massima espressione sportiva come il CONI”.

Chiunque volesse avere delle informazioni può chiamare al numero 340.3212760