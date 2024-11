I juniores dell’ASD Reggio Calabria superano la Vigor Lamezia 5-0

Dieci punti in quattro partite. Questo il ruolino di marcia della compagine juniores dell’ASD Reggio Calabria. La squadra allenata da mister Domenico Zito supera agevolmente la Vigor Lamezia con il risultato di 5-0 grazie ad un super De Marco autore di una tripletta.

Partita in discesa per i locali che al sesto minuto trovano il vantaggio con De Marco su calcio di rigore. Lo stesso attaccante amaranto raddoppia otto minuti dopo. Gara in archivio già al ventinovesimo minuto quando il difensore lametino Messina realizza un’autorete. Sul finire della prima frazione ancora De Marco realizza la quarta rete.

La ripresa è un monologo amaranto. Al settantesimo minuto Pelosi firma la quinta rete.

Dopo quattro partite, la compagine juniores è in testa alla classifica in compagnia del Francavilla prossimo avversario. La sfida ad alta quota si disputerà in terra pugliese sabato 17 ottobre alle ore 15.30.

ASD REGGIO CALABRIA – VIGOR LAMEZIA 5-0

Marcatori: 6’ De Marco (rig), 14’ De Marco, 29’ aut. Messina, 42’ De Marco, 70’ Pelosi

ASD REGGIO CALABRIA: Comandè, Liotta, Condomitti, Cotroneo, Baccillieri, Villa, Ciccon, De Marco, Pelosi, Meduri, Longo All. Zito

VIGOR LAMEZIA: Barbera, Messina (5’ Stranges), De Vito, Colosimo, Vescio, Serra, Decio, Scarnato, Surace, Pugliese, Angotti

Arbitro: Condoi di Taurianova – Assistenti: Guerrera e Nicolsi di Vibo Valentia

Ammoniti: De Marco

Note: 5’ espulso Barbera