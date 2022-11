I più grandi sportivi che hanno fatto la storia

Stilare una classifica dei più grandi sportivi che hanno fatto la storia nei rispettivi sport non è certamente facile.

Questo articolo più che una classifica vuole essere un riconoscimento a chi ha dedicato tutta la propria vita allo sport, raggiungendo livelli che, la maggior parte degli sportivi non sarà mai in grado di ottenere sapientemente rappresentato nella appartenenza alla Hall of fame.

Non c’è quindi di che meravigliarsi se anche siti specializzati in scommesse sportive gestiti da tipster professionisti come Misterscommessa.com e i principali bookmaker al mondo considerano questi personaggi degni di essere stati menzionati nell’oggetto (leggi quote e pronostici) delle loro scommesse sportive.

Magic Johnson

Ovunque sia andato, Magic Johnson ha vinto partite di basket. All'ultimo anno di college, ha guidato la sua squadra di Lansing-Everett (MI) al campionato statale. Al secondo anno di Michigan State, ha guidato gli Spartans al campionato NCAA contro i Sycamores dell'Indiana State del rivale Larry Bird. Nell'NBA, Johnson ha portato i Los Angeles Lakers a vincere cinque campionati, in tre dei quali è stato nominato MVP delle finali. Per completare il quartetto, Magic ha fatto parte del "Dream Team" che ha portato a casa l'oro alle Olimpiadi del 1992 a Barcellona.

Lance Armstrong

Sebbene Armstrong sia stato oggetto di recenti controversie, il sette volte vincitore del Tour de France non è mai risultato positivo ai test sulle droghe per migliorare le prestazioni. A parte le voci, vincere il Tour de France - senza dubbio la prova di resistenza più estenuante di tutti gli sport - per sette volte di seguito è a dir poco straordinario. E molti ritengono che la sua più grande vittoria non abbia nulla a che fare con il ciclismo. Sconfiggere il cancro: questo sì che è lo ha portato ad essere un vero vincente nella vita.

Joe Montana

Joe Montana è considerato uno dei migliori quarterback della storia del football, ma è anche riconosciuto come uno degli atleti più forti di tutti gli sport. Quattro volte campione del Super Bowl con i San Francisco 49ers, Montana è stato il giocatore più prezioso del gioco non una, non due, ma ben tre volte. E se i suoi successi nella NFL non fossero sufficienti, basta guardare al Cotton Ball Classic del 1979, quando Montana, afflitto dall'influenza, orchestrò una rimonta di 23 punti per condurre la sua squadra di Notre Dame alla vittoria negli ultimi secondi.

Roger Federer

Veniamo ai nostri giorni con il grandissimo Roger Federer il quale è senza dubbio il giocatore più importante nella storia del tennis maschile. Alcuni sostengono che Pete Sampras fosse migliore, ma i numeri di Federer parlano da soli. Tra il 1990 e il 2002, Sampras ha vinto 14 dei 49 major (28,6%), ma Federer ha più che raddoppiato questa percentuale, vincendo 16 dei 27 major (59,3%) tra il 2003 e il 2010. Ha vinto quattro volte gli Australian Open, cinque volte gli U.S. Open e sei volte Wimbledon, e il libro è ancora aperto su questa macchina vincente dal dolce swing.

Maurice e Henri Richard

Maurice e Henri Richard hanno vinto complessivamente 19 volte la Stanley Cup con i Montreal Canadiens, la loro città natale, a metà del XX secolo. Sebbene il fratello minore Henri abbia vinto più campionati, Maurice, o "Rocket" come veniva chiamato, è spesso considerato il giocatore migliore ed è opportunamente immortalato dal trofeo assegnato al miglior marcatore della NHL. Entrambi i fratelli sono membri della Hall of Famers e, curiosamente, Henri Richard è l'unico atleta nella storia dello sport ad essersi ritirato con più campionati che compleanni (è nato il 29 febbraio).

Joe Dimaggio

Joe Dimaggio è generalmente ricordato solo per la sua storica striscia di battute da 56 partite (che sarebbe potuta diventare di 73 se la terza base degli Indians Ken Keltner non avesse fatto due giocate fantastiche per interromperla), ma la carriera di Joltin' Joe è durata più di un'unica estate di strisce. Dimaggio è stato 13 volte All-Star e nove volte campione delle World Series, nonostante abbia perso tre anni nel pieno della sua carriera per arruolarsi nell'aviazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

Jack Nicklaus

Che dire del miglior golfista di tutti i tempi, l'"Orso d'oro" Jack Nicklaus. Nicklaus ha vinto il record di 18 major tra il 1962 e il 1980, tra cui tre volte il British Open, quattro volte lo U.S. Open, cinque volte il PGA Championship e sei volte il Masters. Molti hanno ipotizzato che Tiger Woods un giorno batterà il suo record, ma fino ad allora Nicklaus porta la corona di più grande vincitore del golf.

Wayne Gretzky

Wayne Gretzky è senza dubbio il più grande giocatore che abbia mai allacciato un paio di pattini. Leader di tutti i tempi della NHL per gol e assist, Gretzky ha accumulato quasi 1.000 punti in carriera in più rispetto all'altro giocatore della lista, il suo ex compagno di squadra Mark Messier. Il Grande ha vinto quattro Stanley Cup, due trofei Conn Smythe e ha guidato la NHL per dieci volte. Inoltre, il suo numero di maglia 99 è stato ritirato in tutta la lega.

Kareem Abdul-Jabbar

Torniamo al basket degli anni ’90 dove ovunque Kareem Abdul-Jabbar andasse, i campionati lo seguivano. Al liceo, Abdul-Jabbar ha guidato la sua Power Memorial Academy a un record complessivo di 79-2 e a tre campionati cattolici di New York. Al college, ha giocato per tre stagioni a UCLA, vincendo il torneo NCAA e il Most Outstanding Player Award ogni anno. Nell'NBA, Kareem the Dream ha vinto sei campionati e due MVP delle finali NBA con i Los Angeles Lakers. Kareem Abdul-Jabbar, capocannoniere di tutti i tempi dell'NBA, è stato 19 volte All-Star e sei volte MVP dell'NBA, il cui numero di maglia è stato ritirato da due squadre diverse.

Phil Jackson

È strano chiedersi quali stelle sarebbero state Michael Jordan e Kobe Bryant senza la tutela e gli insegnamenti di Phil Jackson. Il "Maestro Zen", come viene spesso chiamato, ha perfezionato l'attacco del Triangolo che gli ha permesso di vincere 11 campionati NBA nell'arco di 20 anni. Gli 11 campionati NBA di Jackson gli valgono il maggior numero di anelli come capo allenatore nella storia dello sport professionistico americano.

Sugar Ray Robinson

Sebbene Muhammad Ali sia il più amato, Sugar Ray Robinson è stato il miglior pugile della storia della boxe. Da dilettante, Robinson ha ottenuto 85-0 e 69 delle sue vittorie sono arrivate per KO. Diventato professionista all'età di 19 anni, ha ottenuto un record di 128-1-2 negli 11 anni successivi. Era forte, veloce e fluido e non faceva altro che vincere. Anche se il suo record è diminuito un po' con l'avanzare dell'età, Robinson ha comunque concluso la sua carriera con un sorprendente record di 173-19-6 con 108 knockout totali.

Vince Lombardi

Con numerose citazioni immortali sulla natura della vittoria, non sorprende che Vince Lombardi sia tra i primi 5. Il famoso capo allenatore dei Green Green è stato il primo a vincere. Famoso allenatore dei Green Bay Packers, Lombardi ha vinto cinque campionati NFL, compresi i primi due Super Bowl. Non solo Lombardi ha ottenuto un impressionante record complessivo di 105-35-6, ma è stato anche 9-1 quando contava di più in dieci partite di playoff in carriera. Con i suoi numeri e il suo atteggiamento vincente, è giusto che Lombardi sia immortalato dall'hardware più prezioso della NFL.

Michael Jordan

MJ, Air Jordan, His Airness, chiamatelo come volete, ma Michael Jeffrey Jordan è stato un vero mago sul campo da basket. Dopo aver vinto un campionato NCAA a North Carolina, Jordan si iscrisse al draft NBA e fu scelto come terzo giocatore assoluto dai Chicago Bulls. E, beh, il resto è storia. Leader di tutti i tempi dell'NBA per punti a partita, Jordan è stato 14 volte All-Star, 10 volte campione di punteggio e 5 volte MVP. Ha guidato i Chicago Bulls a sei campionati mondiali e ha vinto ogni volta il premio di MVP delle finali NBA. Spesso considerato il miglior atleta di tutti i tempi, Michael Jordan è un vero vincitore in tutti i sensi.

John Wooden

Il mago di Westwood ha avuto tutto. Da giocatore, Wooden ha vinto un campionato nazionale a Purdue ed è stato il primo a essere nominato tre volte All-American di basket. Come allenatore, costruì la Piramide del Successo e guidò la squadra di basket maschile dell'UCLA a dieci campionati nazionali, di cui sette consecutivi, durante gli anni '60 e '70. Sotto Wooden, i Bruins hanno avuto quattro stagioni perfette da 30-0, una striscia vincente di 88 partite e una striscia vincente di 38 partite nel torneo NCAA. Mentore impareggiabile, la capacità di John Wooden di vincere e vincere bene lo rende il più grande allenatore di tutti i tempi.

Bill Russell

Il vincitore più vincente della storia dello sport non è altro che la leggenda del basket Bill Russell. Russell ha guidato l'Università di San Francisco a tre Final Four e a due campionati nazionali, con una media di 20 punti e 20 rimbalzi durante la sua carriera universitaria. Dopo l'università, Russell ha portato il suo modo di vincere a Boston, dove ha guidato una prima linea dei Celtics che ha vinto 11 campionati nell'arco di 13 anni (due dei quali mentre era giocatore/allenatore). È stato 12 volte NBA All-Star, cinque volte MVP, medaglia d'oro olimpica e dopo la stagione 2009 la NBA ha deciso di intitolare a Bill Russell il premio MVP delle finali NBA. Per completare il suo pedigree vincente, Bill Russell è stato insignito della Medaglia presidenziale della libertà da Barack Obama per i suoi successi durante il Movimento per i diritti civili. Con una combinazione ineguagliabile di successi individuali e di squadra, Bill Russell si impone come il più grande vincitore di tutti i tempi.

Anche se in questa “classifica” non abbiamo citato sportivi italiani non vuol dire che i nostri azzurri siano da meno, anzi… e la dimostrazione è la Calabria del basket che è stata inserita nel progetto NBA.