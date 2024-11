“I soldi spicci” show a Reggio Calabria

di Federica Geria – “I Soldi Spicci” è il nome del duo comico palermitano composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che invade il web con i suoi simpaticissimi video, postati sulla popolare pagina Facebook “I Soldi Spicci”, che vanta ormai più di 300mila fans.

Claudio e Annandrea mettono in scena i problemi delle coppie di oggi, in modo ironico, irriverente e diretto, conquistando così un posto importante tra i giovani sempre connessi sui social networks, che molto spesso si rivedono in quelle particolati dinamiche che continuamente si creano tra fidanzati.

“Una generazione in crisi che si ribella ed è pronta a non prendersi troppo sul serio, una generazione che si confronta con il passato ed è pronta a difendere il proprio futuro.

Queste sono le basi su cui è costruito lo spettacolo del duo comico I Soldi Spicci che insieme al contrasto tra il mondo maschile e femminile, con una chiave tutta loro, abbraccia quella spaccatura generazionale per farne un misto eclettico, scoppiettante e senza un attimo di respiro.”

Lo show teatrale de “I Soldi Spicci” approda ora a Reggio Calabria.

Il 4 Giugno 2015 alle ore 21:00 l’amatissima coppia palermitana coinvolgerà il pubblico del cineteatro Odeon con le sue gag che rappresentano la quotidianità, in certi aspetti esasperata, suscitando una risata spontanea assicurata, grazie alla sua piacevolissima comicità.

Per i biglietti clicca qui.