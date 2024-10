Iacobelli: ‘La forza della Reggina è la grande organizzazione’

Ospite di Vai Reggina, il direttore di Tuttosport Xavier Iacobelli: “Ho un grande ricordo della Reggina del passato perchè appartiene alla storia del calcio italiano. Mi riferisco al periodo della gestione Foti, come va ricordata anche la gestione Praticò che ha fatto rinascere il calcio a Reggio Calabria dopo il fallimento. Adesso con la nuova proprietà sono arrivati i risultati che non sono frutto del caso, ma di grande organizzazione. Toscano e Taibi sono uomini di grande esperienza al servizio di questa Reggina.

La squadra ha legittimato il primato con il suo gioco e ripeto la sua organizzazione. I dieci punti di vantaggio non devono far pensare che l’opera si stata completata, ma allo stesso tempo dico che entusiasmo e forza del gruppo siano garanzie per arrivare a tagliare il traguardo.

E spero che ciò avvenga dopo anni vissuti di grandi difficoltà, come accaduto a tanti altri club anche importanti, di recente mi viene in mente il Parma. La Reggina sta portando avanti un percorso virtuoso grazie a tutto il lavoro dello staff dirigenziale. Dall’esterno la cosa che più colpisce è la rapidità con la quale sono stati raggiunti questi grandi risultati e questa è la dimostrazione che tutto si può conquistare quando ci sono gli uomini giusti al posto giusto”.