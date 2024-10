Iacopino: ‘Reggio merita la B. Praticò da applausi, Reggina società seria’

La Reggina è stata parte rilevante della sua vita e lunghissimo il suo percorso professionale da dirigente amaranto. Franco Iacopino, intervistato da Gazzetta del Sud, parla dell’attuale società, della squadra, del pubblico reggino: “Contro la Vibonese la squadra era ben messa in campo, anche se ho visto Maritato troppo solo in avanti. Roberto è un tecnico preparato, di Taibi ho condiviso in pieno la scelta fatta. Il DS ha fatto un ottimo lavoro, mi hanno colpito Petermann, Confente ed Ungaro, quest’ultimo è dotato di grandi qualità.

Vedo la possibilità di centrare i play off, il duo Taibi-Cevoli dà ampie garanzie, il presidente Praticò ha scelto figure competenti nei ruoli chiave. La terza serie sta stretta a questa città, meriterebbe almeno la B, ma siccome nel calcio come nella vita ci sono i cicli, la Reggina tornerà in cadetteria.

In un calcio dove incredibilmente scompaiono società come Bari, Avellino, Cesena e Vicenza, bisogna applaudire il presidente Praticò che con grandi sacrifici è riuscito a far fronte a tutti gli adempimenti ed a pagare gli stipendi senza un giorno di ritardo. La Reggina è un società seria.

Pochi abbonati? E’ la squadra che deve trascinare il pubblico, a Reggio è sempre stato così. Se si inizia bene il Granillo si riempirà”.