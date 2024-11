Iconic His & Her, gli occhiali firmati Porsche Design in una preziosa Christmas Edition.

di Daniela Bonanno Conti – Fin dal 1972, il marchio Porsche Design, fondato dal professor Ferdinand Alexander Porsche, è uno dei brand di riferimento per gli accessori moda nel mondo. Il suo design è funzionale, senza tempo e la sua tecnologia è avanzata. I prodotti del brand sono interamente progettati nel Porsche Design Studio di Zell am See (in Austria) e vengono distribuiti all’interno dei propri punti vendita o presso selezionati negozi di ottica in tutto il mondo.

Per gli amanti della moda e dell’eyewear, il brand Porsche Design ci stupisce questo Natale con una preziosa Christmas Edition, uno speciale cofanetto His & Her, contenente gli occhiali Iconic. In questo prezioso cofanetto natalizio, possiamo trovare due particolari tipi di occhiali Iconic, uno nella versione maschile “His” e uno nella versione femminile “Her”. Sono disponibili attualmente a scelta diverse varianti cromatiche che rendono l’ occhiale particolare e che evidenziano lo stile inconfondibile del brand. Sicuramente durante queste feste, chi indosserà gli occhiali Iconic, non passerà inosservato, sfoggiando un look ricercato e glamour. L’occhiale è stato progettato per garantire il massimo confort grazie al suo design sofisticato. L’Iconic eyewear, è dotato di un sistema originale e innovativo di lenti intercambiabili che permette di adattare la montatura non solo a ogni esigenza visiva, ma anche a qualsiasi stile e outfit. Le lenti intercambiabili e le montature, vengono prodotte dalla Rodenstock GmBH che è il produttore leader di lenti oftalmiche e montature per occhiali in Germania. La storia di questa intramontabile montatura ha inizio nel 1978, anno in cui Ferdinand Porsche, venne attratto dall’insolita forma degli occhiali da sole, indossati dai piloti dell’aviazione americana, realizzando il primo disegno dell’eyewear, l’Aviator. E allora, questo Natale, non ci resta che indossare i nuovi occhiali firmati Porsche Design!