Idee per la Befana: 10 regali per tutti i gusti

Non hai ancora trovato i giusti regali per l'Epifania? Ecco le 10 cose che potrebbero aiutarti

La befana sta per arrivare e non hai ancora acquistato i tuoi regali? Farlo è semplice e, spesso, non richiede neanche un grande dispendio di energie o di moneta!

Molti si domanderanno perchè pensare a quali regali scegliere per l’Epifania quando basterebbe una calza colma di dolciumi. Ma i pensieri migliori non sono forse quelli personalizzati? Quindi mettetevi comodi e scoprite insieme a noi alcuni idee. Come? Grazie ad Amazon. Nell’era della spesa a domicilio, anche gli acquisti online sono sempre più favoriti. Per rendere ancora più ‘dolce’ la calza che andrai a regalare, serva solamente qualche minuto del tuo tempo.

COSA METTERE NELLA CALZA DELLA BEFANA

Le proposte possono essere tra le più disparate, ovviamente le possibilità e le combinazioni sono infinite, la scelta dipende soprattutto dal destinatario. Uomo, donna, bambino ed età sono sicuramente i fattori più importanti, ma bisogna anche tener conto dei gusti personali. Per questo motivo, abbiamo stilato una lista dei possibili regali da acquistare per la Befana 2020.

SALVADANAIO DIGITALE

Salvadanaio digitale è un barattolo trasparente con schermo LCD. Il sistema installato sul coperchio aiuta a contare le monete una volta scivolate attraverso lo slot. Ecco un regalo utile e carino per i risparmiatori che vogliono sempre aver conto dei ‘soldi nel cassetto’.

CUFFIE BLUETOOTH

Cuffie bluetooth, chi dice che per acquistarle è necessario spendere un capitale? Tutti ne vanno matti, ma i possessori sono ancora abbastanza ridotti. Sul mercato sono presenti veramente tantissimi modelli e per ogni fascia di prezzo. Fai felice una persona cara e regalale l’accessorio che tanto desidera.

POWER BANK

Chi è che non utilizza o desidera avere un carica batterie portatile? L’utilizzo assiduo dello smartphone ci porta ad avere spesso il telefono scarico, se sei però dotato di un discreto power bank, questo non sarà più un problema.

SCRATCH MAP

La ‘Scratch Map‘ altro non è che un grande ‘gratta e vinci’ in cui ad essere svelate non sono cifre dei numeri che porteranno ad una vittoria, bensì le nazioni del mondo. Un regalo sentimentale che sarà di certo gradito ai viaggiatori che tengono il conto delle mete visitate e di quelle ancora da visitare.

TAZZA ECO-FRIENDLY

La salvaguardia dell’universo è sempre più al centro del dibattito quotidiano. Dalla politica, alle scuole, passando per i locali, l’uomo sembra aver capito di dover fare qualcosa per aiutare il pianeta. E perchè non iniziare dalle cose più banali? Ecco delle bellissime varianti di una tazza ‘eco – friendly’ realizzata con fibra di bambù naturale biologica. Questa fantastica tazza può essere utilizzata come tazza da viaggio o tazza da caffè per uso domestico.

INFUSORE DI TÈ

Ecco un particolare infusore di tè. Simpatico ed utile, un perfetto regalo in occasione dell’Epifania!

CALZINI A TEMA

Ognuno di noi ha le sue passioni, tanti sono appassionati di calze ‘speciali’ e quale regalo per la Befana di questo? Calzini in cotone termici con diversi quadri famosi della storia dell’arte.

PUZZLE PER BAMBINI

Tra i pensierini per l’Epifania non possono mancare di certo loro, i bambini. E una volta raggiunto il ‘carico’ di dolciumi non sarebbe male donare qualcosa che stimoli la loro mente, come ad esempio un puzzle del loro cartone preferito.

LAMPADA CINEMATOGRAFICA

Nella lista dei regali non può mancare la lampada cinematografica, un must-have sempre più in crescita amata da grandi e piccini. I messaggi sono personalizzabili grazie alla presenza di 90 lettere.

CONFEZIONE REGALO BOTTEGA VERDE

I prodotti Bottega Verde sono un classico intramontabile, adatti ad ogni occasione anche alla Befana! Ecco una simpatica confezione regalo con shampoo-doccia e calzini rossi.

Buona ricerca e buone feste!