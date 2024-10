iFood InStore sbarca allo Scavolini Store di Reggio Calabria

Sabato 18 febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, Scavolini apre il proprio Store di Reggio Calabria e invita tutti i suoi ospiti a partecipare ad uno show-cooking aperto al pubblico organizzato da iFood con le blogger Anna Ferro e Daniela Frisina. Armate di ingredienti deliziosi, si alterneranno ai fornelli di una cucina Scavolini per realizzare due ricette, un aperitivo e un dolce.

L’ingresso è libero.

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Reggio Calabria che si trova in zona San Leo SS 106, in via Mortara, 1 e copre una superficie di 400 metri quadri; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l’arredo cucina e living tra cui Foodshelf, Motus, Liberamente, Diesel Social Kitchen, Tetrix, Favilla e per l’arredo bagno come Aquo, Lagu e Rivo. Il sig. Catanea – titolare del punto vendita – e tutto il suo staff saprà guidarti nella scelta della soluzione più adatta alle tue esigenze e alla tua casa.

Lo show-cooking di sabato farà venire l’acquolina in bocca anche ai palati più esigenti. Anna e Daniela coinvolgeranno il pubblico nella preparazione di due piatti semplici ma gustosi. La prima ricetta prevede la preparazione di tartufi salati assortiti, con un cuore cremoso e decorati con granelle croccanti all’esterno. La seconda ricetta è un dolce, ideale per l’ora del tè o per concludere un pasto in bellezza. Si tratta di un crumble con mele caramellate al rum e nocciole.

Non rimane che partecipare all’evento per scoprire suggerimenti e piccoli trucchi per destreggiarsi al meglio in cucina.

Anna Ferro, con l’inseparabile sorella Sebastiana, parla di cucina e valorizza con passione tutti gli ingredienti della sua terra, la Calabria. Nel blog Pasticciando Insieme propone ricette sfiziose, dai dolci tipici del sud a suggerimenti per preparare piatti da tutto il mondo.

Daniela Frisina ama i profumi della Calabria e tutti i prodotti che ha da offrire. Dolci di Frolla è il blog frutto della curiosità di Daniela, dove propone ricette della tradizione e dolci per tutti i gusti.

L’evento è parte del progetto Scavolini “iFood inStore”, un blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che coinvolgerà gli Scavolini Store d’Italia che, per l’occasione, offriranno ai cittadini un’esperienza gourmet, tra buon cibo e design, tutta da gustare.

SHOW-COOKING

Scavolini Store Reggio Calabria – Via Mortara, 1 Reggio Calabria

Sabato 18 febbraio – dalle 18:00 alle 19:30

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha superato nel 2015 i 200 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito oltre 280 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di NetAddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.