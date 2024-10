IH British School “Language Exchange”, per rompere le barriere di comunicazione formale

Prosegue l’appuntamento coi Teachers della IH British School RC per l’abituale incontro “Language Exchange”.

QUANDO

Domenica 27 gennaio, presso Birri Basta di Reggio Calabria, Via Cattolica dei Greci, 24.

Chi non si è mai fatto prendere dal panico, in viaggio o di fronte a una persona straniera, a dover comunicare in una lingua differente?

Il “Language Exchange” è un’opportunità per rompere le barriere di comunicazione formale, praticando la lingua in un contesto rilassato e informale, in cui non si ha lo stress del giudizio ed è consentito sbagliare ed anche prendersi il rischio di farci su una risata!

L’evento è aperto a tutti!

Per maggiori informazioni: 0965 20024 – www.britishschoolrc.com