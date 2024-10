IH British School “Language Exchange”: Sabato 20 Ottobre!

Prosegue l’appuntamento coi Teachers della IH British School RC per il secondo “Language Exchange” dell’anno: Sabato 20 Ottobre, presso il Papo’s Cafè di Reggio Calabria, Via Giuseppe De Nava 40 alle 18:00.

Chi non si è mai fatto prendere dal panico, in viaggio o di fronte a una persona straniera, a dover comunicare in una lingua differente?

Il “Language Exchange” è un’ opportunità per rompere le barriere di comunicazione formale, praticando la lingua in un contesto rilassato e informale, in cui non si ha lo stress del giudizio ed è consentito sbagliare ed anche prendersi il rischio di farci su una risata!

L’evento è aperto a tutti!

Per maggiori informazioni: 0965.20024