Il 20 e il 21 settembre si celebra la 31°edizione delle Giornate Europee del Patrimonio. A Locri “Luci e voci nel Parco Archeologico.”

Il 20 e il 21 settembre 2014 si celebrerà la 31°edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare, presso l’opinione pubblica, il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche sociali italiane.Al fine di consentire la più ampia partecipazione del pubblico, sabato 20 settembre 2014 tutti i musei, i monumenti e le aree archeologiche statali della Calabria saranno aperti al pubblico per l ‘intera giornata e con apertura prolungata fino alle 24 al prezzo simbolico di 1 euro (sia per l’orario diurno, che per l’apertura serale).IL 20 settembre alle ore 19,00 presso il Parco Archeologico di Locri Epizefiri si svolgerà l’evento: “Luci e voci nel Parco Archeologico di Locri” in cui il parco sarà illuminato evidenziando i monumenti più rappresentativi con sottofondo musicale e avrà luogo la presentazione del volume ” Il Thesmophorion di Locri” curato da Rossella Agostino e Margherita Milanesio, Laruffa editore.