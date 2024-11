Il 21 agosto al CatonaTeatro Massimo Ranieri in Sogno e Son Desto.

Il XXIX Festival Catonateatro si chiuderà esattamente come era cominciato.Dopo il tutto esaurito per la serata inaugurale con Enrico Brignano, anche lo spettacolo del mattatore Massimo Ranieri nei giorni scorsi ha fatto registrare il più classico dei “sold out”.In effetti, non poteva che essere così; il pubblico di Catona già negli anni scorsi ha dimostrato di apprezzare a fondo un artista poliedrico come Ranieri, il quale, nel 2009 con il suo “Canto perché non so nuotare… da 40 anni” ha deliziato l’arena A. Neri con un doppio concerto ed una tribuna gremita in ogni ordine di posto mentre l’anno scorso vi ha fatto ritorno nei panni del protagonista del “Riccardo III” shakespeariano.Lo spettacolo di quest’anno, invece, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, è un recital dedicato ai mille significati del coraggio. Sarà un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro.Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico di Nino Taranto e Giorgio Gaber e interpreterà, oltre al grande repertorio della canzone napoletana, brani dei più celebri cantautori italiani ed internazionali: da Fabrizio De Andrè a Violeta Parra, da Francesco De Gregori a Luigi Tenco, da Lucio Battisti a Pino Daniele, da Charles Aznavour a Domenico Modugno.