Il brand Salco alla 71° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

di Daniela Bonanno Conti – Alla 71° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, fino al prossimo 6 settembre, oltre alle emozioni delle pellicole cinematografiche, possiamo entusiasmarci nell’ammirare le creazioni del brand SALCO, azienda di Empoli specializzata da oltre sessant’anni nella produzione di capispalla donna. Il brand infatti è presente all’interno di CLUB7, la celebrity lounge, legata fin da sempre agli eventi più importanti svolti a Venezia, dei mondi: del cinema, della musica e dell’arte. Si tratta di un angolo di meraviglie dove poter ammirare le creazioni dei brand di moda, del lusso e della tecnologia. SALCO, presenta in anteprima assoluta la sua nuova collezione primavera/estate 2015 in occasione del Festival. Si tratta di un appuntamento da non perdere per tutte le fashion victim presenti all’importante evento. Presso lo spazio SALCO all’interno della Gift Room, le attrici potranno assistere all’ anteprima della sfilata e potranno indossare i capi della collezione PE15 proposta dal brand.Quest’anno la collezione si ispira fortemente alla Costa Azzurra e alle sue magiche atmosfere, proponendo accanto a una parte più sportiva e “tecnica”, anche se sempre molto femminile, una linea decisamente più “bon ton”, composta da tessuti jacquard a pois e floreali, fit sciancrati e dettagli chic, ideale per l’atmosfera glamour e affascinante che contraddistingue da sempre la Mostra del Cinema di Venezia. Così tra una pellicola e l’altra, ci sarà anche il tempo di dedicarsi a se stessi e seguire le nuove tendenze della moda. In fondo, come diceva lo stilista Gianni Versace, l’eleganza di una donna non è sta solo nel farsi notare ma nel farsi ricordare.