Ecco , finalmente si sa !! Il Buono a Reggio è uno solo, non si sapeva chi e dove fosse. Ma ora è tutto chiaro!!Il buono a Reggio è il signor Slow Grill. Anzi no, cosa ci fate dire!! Il buono a Reggio sta in Via Marsala al numero civico 18 . Ma non è una persona . E’ semplicemente il luogo del Buon Bere e del Buon mangiare.Che porta in tavola le eccellenze del territorio Calabrese, DALLA TERRRA E DAL MARE!!In contrapposizione all’idea del Fast-Food, la cui cultura ci permettiamo di dire non ci appartiene , l’idea è quella di valorizzare i prodotti d’eccellenza ed identificati dall’essere “Presidio Slow Food”. I prodotti legati alle piccole produzioni di eccellenza gastronomica minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale e dall’omologazione. I prodotti della terra, così come quelli del mare, potranno essere gustati anche alla griglia, attraverso le varie tecniche di cottura più salutari.Giusto per stuzzicare l’appetito ecco l’elenco di alcuni dei prodotti che vengono valorizzati dalla cucina di Slow Grill : Canestrato Crotonese, Ricotta Affumicata della Limina, Caprino dell’Aspromonte, Caciocavallo di Ciminà, Capicollo Azze Anca dell’Area Grecanica, Salame di Suino Nero di Calabria, sono alcuni dei prodotti del territorio scelti.Il Suino Nero di Calabria, merita eccome, qualche parola in più, e non solo…. L’elemento principale di una perfetta grigliata è ovviamente la qualità e la freschezza dei tagli di carne utilizzati. Da Slow Grill è possibile gustare i tagli di carne più pregiati e la prelibata carne del Suino Nero di Calabria, razza autoctona del territorio Calabrese, accompagnati da gustosi contorni con materia prima fresca e del territorio.I prodotti del mare : solo pesce fresco dei nostri mari, ricette che coniugano tradizione, esclusività ed innovazione . Il risultato? Da provare!!!I vini e le birre artigianali Altrettanta attenzione è prestata alla carta dei vini, con la selezione delle migliori etichette della Calabria, delle più prestigiose proposte della vicina Sicilia, della Campania e delle più rinomate cantine d’Italia. A completare il quadro una accurata selezione di birre artigianali, ed un occhio sempre attento a tutte le novità del mondo birrario.Si va beneee… ma di questi tempi , tutta questa ricerca della qualità… chissà che prezzi!!!Invece no. Ci hanno detto che il Buono a Reggio conferma, anche in questo, la sua indole!! Andiamo a trovarlo, resteremo piacevolmente sorpresi.Aperto tutti i giorni a pranzo ed a cena, Slow Grill augura “Buona Calabria” a tutti . Si trova a Reggio Calabria all’angolo tra via Marsala e l’Argine Destro Calopinace, puoi telefonare al numero 0965 334433 per prenotazioni e/o ogni informazione.P-S. Prestissimo verrà inaugurata anche la Braceria a vista nella sala : prelibatezze e sciccherie!!s on line