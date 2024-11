Il Campionato Mondiale di Windsurf diffonde i valori dello sport e lo sviluppo del turismo

“Il Campionato Mondiale di Windsurf IFCA 2015 che si è svolto nella città di Reggio Calabria, ha consentito per un verso la diffusione dei valori dello sport e per altro lo sviluppo turistico del territorio”. A dichiararlo è l’avv. Giuseppe Lombardo, delegato del Coni per la provincia di Reggio Calabria. “L’impegno profuso da parte degli organizzatori e la presenza di atleti di elevata qualità tecnica e professionale, hanno attratto numerosi appassionati e non, che hanno seguito le gare svoltesi nelle acque antistanti il Lungomare Falcomatà. L’evento ha certamente rappresentato un momento di crescita della città attraverso le sinergie prodotte dall’evento sportivo di caratura mondiale. Certamente l’auspicio è che tali occasioni possano replicarsi sul territorio, implementandosi così il rapporto di osmosi tra tutti i soggetti coinvolti. Rivolgo il mio apprezzamento nei confronti di chi, con cura e dedizione, ha organizzato la competizione, consentendo alla città di proiettarsi in un panorama sportivo di rilievo internazionale”.

