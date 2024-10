Villa S.G., parte il il Centro Ricreativo “E…state con noi”

Partirà lunedì 17 giugno, così come la scorsa estate, il Centro Ricreativo “E…state con noi” e “Ritroviamoci tra i banchi di scuola” organizzato dal Comune di Villa San Giovanni con la collaborazione delle volontarie del Servizio Civile Nazionale che da dicembre 2018 prestano già servizio presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII villese, a supporto delle insegnanti.

Un progetto che nasce dall’indirizzo politico e dalla sinergia tra la Vice Sindaco Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Sanità e Risorse Umane Maria Grazia Richichi e la Responsabile del Settore Affari Generali Avvocato Maria Grazia Papasidero, che da due anni ha promuove questa tipologia di attività nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.

Un progetto che ha riscosso un alto gradimento tra le famiglie e che l’amministrazione nel futuro intende incrementare, grazie alle opportunità derivanti dal Servizio Civile Universale, per il quale la Città si è candidata Ente Capofila. Nei giorni scorsi, infatti, a Villa si è tenuta una prima riunione con 15 tra comuni e enti aderenti.

Intensi i preparativi nel corso di questa settimana, da parte delle volontarie le quali hanno predisponendo programmi e progetti per allietare le attività che si svolgeranno all’esterno dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e in in palestra e in siti ludico-ricreativi-sportivi già individuati. Il centro estivo sarà disponibile per un totale di circa 30 bambini frequentanti l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, al fine di promuovere spazi di incontro e di socializzazione, per valorizzare le risorse dei bambini e per dare un aiuto concreto ai genitori che lavorano, senza gravare sull’economia familiare.

Dichiara il Vice Sindaco Maria Grazia Richichi: “in un momento di grande difficoltà e disagio economico che attanaglia le famiglie, il compito di chi amministra è di cercare di dare delle risposte che possano contribuire e supportare i nuclei familiari. Per queste ragioni abbiamo cercato di promuovere nuove opportunità di sollievo creando una sinergia con la Responsabile del Settore Affari Generali Avv. Maria Grazia Papasidero già da qualche anno. Per questo motivo, la ringrazio per avere sposato una causa di alta sensibilità e professionalità, creando opportunità in un settore che purtroppo è carente di personale, per cui l’impegno è triplicato”.

Si tratta di progetto educativo promosso per andare incontro alle difficoltà dei genitori che non sanno a chi affidare i loro bambini, una volta terminato l’anno scolastico. Un percorso didattico sportivo che durerà dal 17 giugno al 3 agosto e dal 26 agosto fino all’inizio della scuola e che l’Amministrazione Comunale ha pienamente condiviso. La selezione, è stata avviata tramite un avviso pubblico sul sito istituzionale, al quale hanno risposto le famiglie interessate.

Le volontarie del Servizio Civile Nazionale, Martina Papalia, Maria Antonietta Foti, Lucia Amenta, Francesca Crea e Rita Tamiro, tutte già con esperienza nel settore e con formazione specifica, che hanno già svolto attività analoghe a Natale, di concerto con i volontari uscenti, e Pasqua in coincidenza della sospensione delle attività scolastiche, consentiranno ai bambini loro affidati di trascorrere un mese di socializzazione e di sano divertimento.

I bambini infatti, durante questo percorso, svolgeranno varie e numerose attività: animazione, sport e giochi di squadra, laboratori creativi, uscite al parco ed escursioni alla scoperta della città e del territorio, organizzate utilizzando in ciascuna settimana una tematica diversa, con l’obiettivo di insegnare ai bambini ad amare la Terra, intesa come “casa comune” ed a prendersene cura.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, con punto d’incontro presso la scuola Primaria Centro. Ogni settimana verrà realizzata un’uscita presso strutture esterne (fattoria didattica, campi da gioco, strutture sportive ludiche, spiaggia, maneggi, ecc,) con trasporto gratuito offerto dall’Ente”.