Il circolo Windsurf dello Stretto col vento in poppa

Il circolo WDS e’ una realta’ nazionale che da anni con le sue attività a tutti i livelli porta il nome di Reggio in tutto il mondo

Grande stagione per il Windsurf dello Stretto. Terminata la stagione estiva con il successo di corsi di vela e windsurf si continua con quella invernale. Il circolo wds e’ una realta’ nazionale che da anni con i suoi centri estivi marini la scuola vela e le varie regate organizzate a tutti i livelli porta il nome di Reggio in tutto il mondo con Francesco Scagliola, atleta di livello mondiale, cresciuto al circolo wds e che continua a fare il pieno di risultati mondiale.

Il circolo ubicato all’interno del lido comunale struttura che e’ vitale per le attivita’ del circolo stesso per questo il presidente Roberto Raffa soddisfatto delle attenzioni del comune col sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore allo sport Giovanni Latella si dice ottimista per il raggiungimento di nuovi traguardi.

Il wds iniziera’ un progetto velascuola autorizzato dalla F.I.V. con l’istituto CARDUCCI-V.DA FELTRE DI REGGIO CALABRIA dove circa 850 alunni si avvicineranno al mondo della vela attraverso degli incontri sia a scuola che nella sede del circolo dove avranno la possibilita’ di provare la vela e il windsurf e chissa’ potrebbe nascere il prossimo campione…