Il comico reggino Gigi Miseferi premiato al secondo Notturno delle Muse

Continuano gli appuntamenti targati “Le Muse- laboratorio delle arti e delle lettere”, sul tema squisitamente estetico “Questione di sensi”.

Ieri sera secondo appuntamento a chiusura dei “Notturni”, dedicato alla premiazione dell’attore e comico reggino Gigi Miseferi che ha intrattenuto e dilettato il pubblico, tra momenti di riflessione e sketch esilaranti.

L’estetica si coniuga all’etica al cortile delle Muse, dove il garante per l’Infanzia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia, si è fatto promotore di un ambizioso progetto a tutela e salvaguardia dei minori.

«Dobbiamo sensibilizzare le amministrazioni -commenta Mattia- affinché le città diventino più a misura di bambino e possano essere garantiti i diritti dei più piccoli».

Un messaggio di speranza è giunto anche dal mondo della danza: un inno alla vita celebrato attraverso l’esibizione di Samuela Piccolo, dedicato a Patrizia Pipino.

La presenza del presidente della sezione Bersaglieri di Reggio Calabria, Nicola Morabito, ha regalato al pubblico delle Muse un momento in cui il sentimento patriottico si è unito all’orgoglio del Corpo dei bersaglieri, giunto al suo 189° anno di storia.

Il defilé delle collezioni di gioielli realizzate dalla dottoressa Giovanna Cuzzocrea, in arte Crazy Giò, ha inaugurato e concluso la serata dedicata alla sensibilità estetica che solo l’incontro con la creatività può affinare.

E proprio la grinta di una creatività nostrana come quella sprigionata dall’umorismo di Gigi Miseferi, ha conferito ad una cerimonia in grande stile la dimensione familiare e colloquiale che il presidente Muse, prof. Giuseppe Livoti, riesce sempre a ricreare tra i suoi salotti culturali.

«Non è necessaria la presenza fisica», esordisce Miseferi, ricordando la scomparsa dell’amico e collega Giacomo Battaglia, «è più importante quella spirituale. Io parlo con Giacomo tutti i giorni, la sua presenza è assolutamente tangibile». Il premio Muse 2019 si racconta così ai microfoni di Citynow.it.

“Questo premio per me ha una valenza elevata all’ennesima potenza. Intanto perché avviene in questo ritrovo culturale meraviglioso: a tal proposito voglio ringraziare il prof. Livoti per aver creato in questo polo sud della città uno spaccato di cultura che rappresenta la speranza.

Io abito a qualche centinaio di metri da qui, quindi sono venuto a piedi a ritirare questo premio e credo che non mi ricapiterà più in vita mia! Sono venuto a piedi come se fosse un mio red carpet mentale, e arrivando qui ho pensato a moltissime cose: mi sono tornati in mente tanti episodi di vita vissuta in questo quartiere, che sto raccogliendo in un libro con tutto ciò che di bello è accaduto a Reggio.

Questo premio ha una doppia valenza perché mi consente di sfatare il luogo comune del “nemo profeta in patria”. Devo dire che la gente mi ha sempre riconosciuto tanto affetto. Negli anni ’90 quando Giacomo ed io siamo entrati al Bagaglino qui a Reggio si era in piena guerra di mafia, eppure noi abbiamo sempre manifestato con orgoglio la nostra regginità: ogni qual volta si parla di Calabria, io mi sento calabrese ma sottolineo la mia regginità”.