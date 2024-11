Il Comune di Santo Stefano beneficiario del finanziamento per interventi di promozione economica e sociale in Area Parco Nazionale dell’Aspromonte

Un altro importante passo per lo sviluppo dei territori aspromontani. Il Comune stefanito è beneficiario del finanziamento per interventi di promozione economica e sociale in Area Parco Nazionale dell’Aspromonte.Con apposito provvedimento, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha finanziato l’intervento di “efficientamento di impianti ed attrezzature per il risparmio energetico e sviluppo di nuovi percorsi turistico – ambientali ” di € 70.000,00 proposto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte guidato dal Sindaco Michele Zoccali, al fine di valorizzare un territorio a forte vocazione turistica e di elevato interesse ambientale. L’Ente Parco ha riconosciuto la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi previsti dalla legge quadro sulle aree protette e messo a disposizione del Comune le somme necessarie alla sua realizzazione. Dopo la firma dell’apposita convenzione tra i due Enti ed il completamento dell’iter burocratico, nel giro di qualche mese, saranno avviati lavori di importanza strategica per la valorizzazione di Santo Stefano, Gambarie e Mannoli. “Si investe sul territorio rivitalizzando l’identità di un Comune che, negli anni, ha incentrato attività e progetti sulle sue tradizioni, storia, cultura e innovazione – afferma entusiasta l’assessore comunale al Turismo Francesco Cannizzaro – Fondamentale è il sostegno dell’Ente Parco dell’Aspromonte che seguendo una logica di sistema, punta ad un attento sviluppo dei territori dell’area aspromontana. Inoltre, il Piano d’azione riguarda il territorio comunale ma, ovviamente, ha impatti e coinvolge tutte le imprese e i cittadini che usufruiranno dei servizi. Miriamo così a valorizzare e potenziare il patrimonio ambientale e culturale, mettendo in connessione gli elementi attrattori presenti nel Comune di Santo Stefano e consentendone una maggiore accessibilità. Un ringraziamento va all’Ente Parco e al suo Presidente Giusepe Bombino con il quale abbiamo instaurato una proficua sinergia necessaria per sviluppare politiche integrate di valorizzazione delle eccellenze locali e dell’attrattività territoriale turistica e commerciale”.