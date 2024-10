Il comune non paga i buoni libro 2018/2019. Famiglie reggine preoccupate

"Fino a quando l’amministrazione comunale di Reggio Calabria non provvederà al pagamento delle fatture -si legge nel comunicato- i libri di testo si dovranno pagare per intero"

“L’anno scolastico è ormai finito ma il comune di Reggio Calabria ancora non ha ancora provveduto al pagamento delle fatture dei buoni libro per l’acquisto dei libri di testo che i bambini delle scuole primarie hanno utilizzato dal settembre scorso a oggi, affermano in un comunicato le librerie e cartolibrerie reggine.

Un conto aperto con le librerie reggine che hanno gestito il servizio e che si trovano a dover far pagare i libri di testo ai genitori che in questi giorni iniziano a prenotare i testi per il prossimo anno scolastico 2019/2020.

Le librerie che hanno fornito i libri, esasperati per i continui rinvii dei pagamenti, hanno più volte protestato con l’amministrazione, avvisando del disagio che si presenterà con l’inizio del nuovo e imminente anno scolastico. Per non parlare delle centinaia di famiglie che aspettano i rimborsi dei buoni libro delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Non riuscendo ad avere notizie certe sui pagamenti i librai con questo comunicato vogliono avvisare le famiglie reggine che alla data odierna non possono ancora procedere ad alcun rimborso e, fino a quando l’amministrazione comunale di Reggio Calabria non provvederà al pagamento delle fatture -si legge nel comunicato- i libri di testo si dovranno pagare per intero.

I Librai reggini auspicano un intervento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale in modo che la situazione si risolva al meglio ed in tempi rapidi visto l’imminente inizio del nuovo anno scolastico”.

